Ушла из дома и не вернулась: В Донецке ищут пропавшую 14-летнюю девочку Алину Миронову

В Ленинском районе Донецка пропала девочка 2009 года рождения. Фото: МВД ДНР

В Донецке разыскивают пропавшую девочку 2009 года рождения - Алину Миронову. О ней ничего не известно уже двое суток. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР.

Там уточнили, что девочка проживает в Ленинском районе города. Два дня назад она вышла из дома и не вернулась.

- Отделом полиции по обслуживанию Ленинского района Донецка разыскивается Миронова Алина Сергеевна, 2009 года рождения, которая 15 августа текущего года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась, - рассказали в ведомстве.

Правоохранители дали ориентировку на пропавшую девочку-подростка.

- Приметы: рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы русые до плеч. Была одета в топ и шорты розового цвета, черные шлепанцы. При себе имеет мобильный телефон, - заявили там.

В ведомстве обратились с просьбой ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подростка, обращаться в отдел полиции по обслуживанию Ленинского района Донецка по телефону: +7 (949) 337-21-26, +7 (949) 352-00-78 или 102.

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