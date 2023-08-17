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НовостиПолитика17 августа 2023 14:23

ВСУ за час выпустили по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району 31 снаряд из артиллерии

Украинские боевики обстреляли два района Горловки и два района Донецка за час
Владислав ГУЩИН
ВСУ за час выпустили по территории ДНР 31 снаряд из артиллерии (архивное фото)

ВСУ за час выпустили по территории ДНР 31 снаряд из артиллерии (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины с 16:00 выпустили по территории ДНР 31 снаряд из артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы), выпущено четыре снаряда калибром 152 мм, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, обстрел Горловки продолжился примерно через десять минут. Тогда противник выпустил по двум районам еще семь снарядов калибром 152 мм.

Кроме того, с 16:10 по 16:30 из района населенного пункта Кураховка украинские боевики обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка. За это время противник выпустил 16 снарядов натовского калибра. А в 16:45 вооруженные формирования Украины выпустили по Ясиноватскому району четыре снаряда калибром 155 мм.

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