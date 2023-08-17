ВСУ за час выпустили по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району 31 снаряд из артиллерии

ВСУ за час выпустили по территории ДНР 31 снаряд из артиллерии (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины с 16:00 выпустили по территории ДНР 31 снаряд из артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы), выпущено четыре снаряда калибром 152 мм, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, обстрел Горловки продолжился примерно через десять минут. Тогда противник выпустил по двум районам еще семь снарядов калибром 152 мм.

Кроме того, с 16:10 по 16:30 из района населенного пункта Кураховка украинские боевики обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка. За это время противник выпустил 16 снарядов натовского калибра. А в 16:45 вооруженные формирования Украины выпустили по Ясиноватскому району четыре снаряда калибром 155 мм.

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