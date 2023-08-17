В России не исключают возможности подключения Донецка и Луганска к высокоскоростной ж/д магистрали Москва-Адлер

Систему железнодорожного сообщения в стране будут развивать дальше. Фото: ТГ/Солнцев

При строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Адлер к ней могут подключить Донецк и Луганск. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия пассажирского движения по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3).

Глава государства рассказал о необходимости строительства такой магистрали.

- Мы должны будем развивать эту систему дальше, если от Москвы до Адлера провести это, то уже будет 10 часов в пути, совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг. Безусловно, нужно будет подумать о том, чтобы подключить Луганск и Донецк, - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Ростовская область намерена помочь ДНР наладить железнодорожное сообщение с другими российскими регионами. Также в области готовы к приему поездов из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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