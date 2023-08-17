Мэр Горловки проведал раненного при обстреле ВСУ подростка

Мэр Горловки проведал пострадавшего подростка, передал ему подарок и пожелал скорейшего выздоровления. Фото: Приходько/ТГ

Глава администрации Горловки Иван Приходько проведал в больнице 16-летнего Никиту, который получил ранение в результате обстрела ВСУ. Парень со 2 августа находится в больнице, где сейчас проходит лечение в реанимационном отделении.

— На данный момент юный горловчанин проходит лечение в реанимационном отделении Республиканской детской клинической больницы. Медики оказывают ему должное внимание, надлежащую помощь и уход. Мы молимся за парня и от всего сердца желаем ему скорейшего выздоровления и быстрого восстановления! — поделился градоначальник.

Мэр передал подарок подростку и пожелал скорейшего выздоровления.

Напомним, что украинские боевики ранили подростка 2 августа в поселке шахты имени Никиты Изотова в Никитовском районе Горловки. По данным СЦКК, украинские войска выпустили по району шесть артиллерийских снарядов калибром 152 мм.

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