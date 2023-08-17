В ДНР разработали проект уникального шахтного комбайна

Производительность нового комбайна — от 18 до 30 тонн угля в минуту. Фото: Госкомитет по науке и технологиям ДНР

Сотрудники трех институтов Госкомитета по науке и технологиям Донецкой Народной Республики разработали уникальный шахтный комбайн. Производительность устройства — от 18 до 30 тонн угля в минуту, а за счет новых технических решений он обладает повышенной надежностью.

— В комбайне применены новые технические решения, например, вместо одного установлены два частотных преобразователя, используемые для управления перемещением установки по шахтной лаве. Зарубежные аналоги имеют один частотный преобразователь на два двигателя подачи, и если он выходит из строя, то машина обесточивается и останавливается, — отметили в госкомитете по науке.

В комбайне, разработанном в ДНР, каждый двигатель работает самостоятельно и при выходе из строя одного преобразователя или даже двигателя, комбайн продолжит движение, сохраняя производительность. Он рассчитан на пласты толщиной от 2,5 до 5 метров. Масса машины — 70 тонн.

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