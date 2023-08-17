В ДНР в ближайшие три года отремонтируют 11 общественных пространств

В ДНР восстановят парки и другие общественные территории (архивное фото). Хуснуллин/ТГ

В Донецкой Народной Республике в ближайшие три года модернизируют 11 общественных пространств, 381 МКД и порядка 156 километров инженерных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда развития территорий.

— По программе комплексного развития и модернизации ЖКХ в новых регионах в ближайшие три года восстановят и капитально отремонтируют 1388 объектов ЖКХ, из них 773 — в Донецкой Народной Республике, — отметили в фонде.

Всего фонд восстановит 693 многоквартирных дома и 48 общественных пространств по проекту «Формирование комфортной городской среды». 11 таких объектов находятся в ДНР.

Напомним, что ранее вице-премьер России Марат Хусснулин заявил о том, что ФРТ взял хороший темп восстановления жилья и инфраструктуры в новых регионах, а также разработал программу комплексного развития и модернизации ЖКХ. Мероприятия программы расписаны до 2025 года.

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