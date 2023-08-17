Российские войска уничтожили пункт управления дронами ВСУ в ДНР

ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ в ДНР
Фото: Александр КОЦ
В Донецкой Народной Республике российские войска поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника в районе населенного пункта Ласточкино. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
- В районе населенного пункта Ласточкино Донецкой Народной Республики поражен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, - рассказали в ведомстве.
Кроме того, в Донецкой Народной Республике в районе населенного пункта Серебрянка был поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов. Противовоздушная оборона перехватила один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 18 украинских БПЛА, в том числе и в районах населенных пунктов Соледар, Николаевка, Заря, Орлинское.
Напомним, что на Донецком направлении украинские войска потеряли 310 человек личного состава. Также за сутки российские подразделения отразили четыре атаки противника.
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