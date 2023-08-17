За 2022 год регионы-шефы восстановили в ДНР 19 спортивных объектов

Спортивные объекты восстанавливают в Донецке, Мариуполе и других городах Республики. Фото: ДАН

Благодаря помощи регионов-шефов за прошлый год в Донецкой Народной Республике восстановили 19 спортивных учреждений. Некоторые из них были разрушены или серьезно пострадали в результате обстрелов. Об этом рассказала вице-премьер Республики Лариса Толстыкина.

— Начиная с 2022 года, благодаря помощи регионов-шефов многое уже удалось сделать. Так, в прошлом году были полностью восстановлены 19 спортивных сооружений, в том числе спортивные школы, а на 28 ремонтно-восстановительные работы продолжаются. До конца этого года планируем завершить восстановление еще 12 объектов, — заявила зампред Правительства региона.

Лариса Толстыкина подчеркнула важность создания для жителей региона площадок для занятия спортом.

— Для нас очень важно создать для жителей Республики все условия и возможности не только для физического развития, но и укрепления здоровья. Ведь, как известно, регулярные занятия физкультурой и спортом помогают предотвратить множество заболеваний, — отметила зампред.

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