В Мариуполе перераспределят городские маршруты, чтобы детям было комфортно добираться в школу

Власти Мариуполя распределят городские маршруты так, чтобы школьникам было удобно добираться к месту учебы. Фото: Моргун/ТГ

В Мариуполе перераспределят городские маршруты к началу нового учебного года. Об этом сообщил глава администрации приморского города Олег Моргун по итогам утреннего совещания с профильными заместителями.

— Совместно с Минтрансом ДНР проработаем вопрос перераспределения городских маршрутов в связи с предстоящим началом учебного года. Детям должно быть комфортно добираться в школу и домой, — заявил градоначальник.

Напомним, что 1 сентября 2023 года в Мариуполе начнут работу 25 школ. В десяти из них уже побывала комиссия, подписавшая акты готовности. Тем временем продолжается доукпомлектование школ мебелью и техникой, а также пищеблоками. В 18 образовательных учреждениях они уже оборудованы, в ближайшее время Московская область оборудует еще три.

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что в 2023 году школы Мариуполя примут 14 тысяч учеников.

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