Ямал восстанавливает Дворец культуры в селе Свободное Волновахского района ДНР

Строители прикладывают все силы, чтобы вдохнуть в здание новую жизнь. Фото: Администрация Волновахского района

Специалисты Ямало-Ненецкого автономного округа восстанавливают Дворец культуры в селе Свободное Волновахского района. Строители прикладывают все силы, чтобы вдохнуть в здание новую жизнь. Об этом сообщает администрация Волновахского района.

- Специалисты Ямало-Ненецкого автономного округа восстанавливают в населенном пункте не только дома, но и культурные объекты. Сегодня начался демонтаж местного Дворца культуры. Строители прикладывают все силы, чтобы вдохнуть в здание новую жизнь, отмечают в администрации.

Напомним, что специалисты из Челябинской области закончили ремонт детского сада №2 в Волновахе, который серьезно пострадал от артиллерийских ударов вооруженных формирований Украины. В дошкольном учреждении строители заменили кровлю, восстановили стены, установили новые окна, а также закупили необходимую мебель и оборудование.

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