Южноуральские врачи работают в Волновахском районе. Фото: Правительство Челябинской области

С начала августа 2023 года медики из Челябинской области осмотрели более двух тысяч человек в Волновахском районе. Большая часть пациентов были женщины, а также большинству осмотренных необходимы дальнейшие наблюдения. Об этом сообщили в правительстве Челябинской области.

- Медики из Челябинской области третью неделю помогают жителям подшефного района. За 17 дней специалисты осмотрели 2168 человек. Большая часть пациентов — женщины (71%). Около 77% осмотренных нуждается в диспансерном наблюдении и лечении, только у 8% нет отклонений, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что при обследовании жителей, медики обнаружили у многих людей повышенный уровень сахара или холестерина в крови. Специалисты объясняют это тем, что данные заболевания распространились среди населения на фоне стресса из-за непрекращающихся обстрелов в районе.

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