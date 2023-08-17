В Снежном продолжают восстанавливать Центр первичной помощи. Фото: Администрация города Снежное

Самарская область восстанавливает Центр первичной помощи в Снежном. Сейчас специалисты ремонтируют второй блок. Регион-шеф заменит электрооборудование, отремонтируют разрушенные стены и многое другое. Об этом сообщает администрация города.

- Благодаря Самарской области в здании амбулатории № 4 ГБУ «Центр первичной медико-санитарной помощи г. Снежное» ремонтируют второй блок. Специалисты восстановят разрушенные стены, выровняют их штукатуркой и уложат плитку. Восстановят системы водоотведения, оснастят санузлы, заменят электрооборудование, обеспечат комнаты, коридоры и кабинеты амбулатории освещением и световыми указателями, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что сейчас объект уже готов на 75%. Ремонтом здания занимаются с 2022 года. Тогда заменили двери и систему водоснабжения, а также выровняли потолки и полы. В этом году у специалистов в планах еще провести капремонт трех блоков заведения. Один из них полностью восстановили в июле.

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