В ДНР капитально отремонтировали 60 километров трассы, ведущей в Крым

Специалисты завершили ремонт 60-километрового участка трассы, ведущего в Крым. Фото: Правительство РФ

В Донецкой Народной Республике завершился капитальный ремонт 60-километрового участка трассы, ведущего в Крым. Специалисты привели в порядок остановки и тротуары. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Всего за три месяца дорожники уложили более 500 тыс. кв. м асфальтобетона, установили около 4 тыс. пог. м барьерного ограждения и более 10 тыс. пог. м бортового камня. Кроме приведения дорожного покрытия в нормативное состояние специалисты также обустроили 19 остановочных павильонов и более 2 тыс. кв. м тротуаров, которыми смогут пользоваться жители прилегающих к дороге населённых пунктов, — заявил Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что работы проводили сотрудники ГК «Автодор» с соблюдением всех нормативов. Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко добавил, что сейчас ремонтируют участки трассы в Крым, которые находятся на территории Херсонской и Запорожской областей.

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