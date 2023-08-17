Липецкие библиотеки передадут пять тысяч книг в ДНР

Собранные книги передадут в ДНР к началу учебного года. Фото: Колударова/ТГ

Липецкие библиотеки передадут в Донецкую Народную Республику пять тысяч книг в рамках акции «Книга другу». К началу учебного года их доставят в библиотеки, в том числе школьные. Об этом рассказал министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.

— Собранные книги передадут к началу нового учебного года в региональный штаб ДНР для пополнения книжных фондов библиотек и общеобразовательных учреждений. Организаторы отмечают, что запросы на такую помощь есть во многих городах Республики. Поэтому активисты решили направить все собранные книги в региональный штаб, который распределит посылки, — заявила министр.

Ольга Колударова подчеркнула, что литературу передали координаторам регионального отделения РДДМ «Движение первых» в Липецкой области, которые к 1 сентября доставят книги в Республику.

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