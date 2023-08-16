В ДНР разминировали более 3 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий

В Донецкой Народной Республике разминировали более 3 тысяч гектаров сельскохозяйственных полей. Об этом сообщили в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

Там уточнили, что сельхозугодья были обследованы и очищены от взрывоопасных предметов.

- На территории Республики проведены работы по очистке земель сельскохозяйственного назначения от взрывоопасных предметов на участках общей площадью 3,1 тысячи гектаров, - заявили в ведомстве.

Сообщается, что очищенные земельные участки расположены в основном на освобожденных территориях, административно относящихся к городам Мариуполю и Докучаевску, а также Володарскому, Першотравневому, Тельмановскому и Шахтерскому районам.

Напомним, ранее в Минсельхозе заявили о росте средней урожайности озимых зерновых в ДНР. Специалисты оценили ее в 38 центнеров с гектара. Сообщалось также, что на данный момент в Республике собраны 564 тысячи тонн зерна.

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