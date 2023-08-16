В Донецке сообщили о прилетах в окрестностях «Донецк-Сити» и Гладковки

Киевский район Донецка был обстрелян кассетными боеприпасами. Фото (архив): ТГ/ Кулемзин

Вечером 16 августа под ударами украинской артиллерии вновь оказался Киевский район Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- В Киевском районе сообщают о прилетах в окрестностях «Донецк-Сити» и Гладковки. Будьте осторожны! - написал мэр.

Тем временем в СЦКК ДНР сообщили, что Киевский район Донецка был обстрелян кассетными боеприпасами.

Всего за несколько минут - с 20:58 до 21:10 - украинские войска выпустили из Орловки по этой части Донецка 11 снарядов калибром 155 мм с кассетной боевой частью.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска 16 августа обстреляли три крупных города ДНР - Донецк, Ясиноватую и Горловку. Под обстрелами погиб один человек, еще двое получили ранения, в том числе из-за подрыва на украинской противопехотной мине «Лепесток». Кроме того, были повреждены три жилых дома, а также два энергообъекта в Донецке и Ясиноватой.

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