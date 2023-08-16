Пушилин заявил, что обстрелами ВСУ были повреждены жилые дома и два энергообъекта в Донецке и Ясиноватой

Обстрелы мирных кварталов Республики не прекращаются. Фото: СЦКК ДНР

Украинские войска 16 августа обстреляли три крупных города ДНР - Донецк, Ясиноватую и Горловку. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что под обстрелами погиб один человек. Еще двое получили ранения, в том числе из-за подрыва на украинской противопехотной мине «Лепесток».

Кроме того, в городах зафиксированы повреждения.

- Повреждены три жилых дома, два энергообъекта в Донецке и Ясиноватой, - проинформировал Пушилин.

По информации лидера ДНР, за день украинские войска выпустили по Республике 169 боеприпасов, среди которых были кассетные. Кроме того, в регионе зафиксировали применение противником ударного БПЛА.

Напомним, ранее сообщалось, что здание РЭС пострадало при обстреле ВСУ в Ясиноватой. Днем 16 августа украинские войска ударили по Ясиноватскому району ДНР снарядами калибром 155 мм с кассетной боевой частью.

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