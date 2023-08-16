На пляжах Мариуполя вновь заметили огромных медуз

Отдыхающих просят быть очень внимательными - яд некоторых медуз опасен для человека и вызывает аллергические реакции. Фото: Администрация города Мариуполя

На пляжах Мариуполя вновь появились огромные медузы. Их жители и гости города наблюдают летом на побережье на протяжении уже нескольких последних лет. Об этом сообщили в администрации города.

Как уточнили там, появление медуз в летнее время - обычное явление. Оно связано с высокой температурой воды в море, повышением ее солености и интенсивным развитием фитопланктона. Все это создает идеальную среду для появления и размножения медуз. Однако отдыхающим следует быть с ними очень осторожными.

- Отдыхающим следует быть предельно внимательными: яд некоторых медуз опасен для человека и вызывает аллергические реакции, - напоминает начальник отдела экологии администрации Мариуполя Валерия Ускова.

Напомним, пляжный сезон в Мариуполе находится в самом разгаре. Отдыхают все - и взрослые, и дети, и местные, и гости города. Сейчас посетители городских пляжей отмечают непривычную чистоту морской воды. И действительно, с освобождением Азовского моря от главного загрязнителя - комбината Азовсталь - вода мариупольского побережья стала чище, чем в любой период последних лет.

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