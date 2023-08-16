Здание РЭС пострадало при обстреле ВСУ в Ясиноватой

Украинские войска продолжают обстреливать мирные города Донецкой Народной Республики

При обстреле украинскими войсками Ясиноватского района ДНР 16 августа пострадало здание Ясиноватской РЭС. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что поврежденное здание расположено на улице Октябрьская.

- Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: населенный пункт Ясиноватая - здание Ясиноватской РЭС по улице Октябрьской, - говорится в сообщении представительства.

По данным СЦКК, обстрел Ясиноватского района был зафиксирован в 12:40. Со стороны населенного пункта Семеновка украинские войска выпустили 3 снаряда калибром 155 мм кассетного типа.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Ясиноватскому району 11 кассетных снарядов. В результате обстрела в Ясиноватой был ранен мужчина 1975 года рождения.

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