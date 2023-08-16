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НовостиПолитика16 августа 2023 18:01

Здание РЭС пострадало при обстреле ВСУ в Ясиноватой

Днем 16 августа украинские войска ударили по Ясиноватскому району ДНР снарядами калибром 155 мм с кассетной боевой частью
Ирина ДМИТРИЕВА
Украинские войска продолжают обстреливать мирные города Донецкой Народной Республики

Украинские войска продолжают обстреливать мирные города Донецкой Народной Республики

При обстреле украинскими войсками Ясиноватского района ДНР 16 августа пострадало здание Ясиноватской РЭС. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что поврежденное здание расположено на улице Октябрьская.

- Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: населенный пункт Ясиноватая - здание Ясиноватской РЭС по улице Октябрьской, - говорится в сообщении представительства.

По данным СЦКК, обстрел Ясиноватского района был зафиксирован в 12:40. Со стороны населенного пункта Семеновка украинские войска выпустили 3 снаряда калибром 155 мм кассетного типа.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Ясиноватскому району 11 кассетных снарядов. В результате обстрела в Ясиноватой был ранен мужчина 1975 года рождения.

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