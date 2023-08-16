Мэр Донецка заявил, что из-за непрекращающихся обстрелов ВСУ говорить о полной готовности к отопительному сезону в городе невозможно

Несмотря не все сложности, жилой фонд города готовят к зиме. Фото: ТГ/Кулемзин

Из-за непрекращающихся обстрелов ВСУ говорить о полной готовности к отопительному сезону в Донецке невозможно. Об этом заявил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что несмотря ни на что, в Донецке продолжают подготовку к отопительному сезону.

- Все имеющиеся трудовые ресурсы коммунального хозяйства города делают все возможное, чтобы максимально подготовить город к предстоящей зиме, - подчеркнул градоначальник.

По словам мэра, в 5-ти районах Донецка работают бригады из шефского города Москвы. В Киевском районе также трудятся специалисты из города Владимира. Они ведут промывку систем отопления, опрессовку, ремонт и замену коммуникаций в многоквартирных домах, замену труб тепло- и водоснабжения, ремонт крыш и закрытие теплового контура домов.

Силами управляющих компаний готовят к зиме жилой фонд Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов города.

- К сожалению, укронацисты продолжают наносить артиллерийские удары по жилым кварталам и объектам инфраструктуры Донецка, из-за чего невозможно говорить о полной готовности к отопительному сезону, - отметил Кулемзин.

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