В Мариуполе начнет работать трассовая комиссия

Нередко во время ремонтных работ страдают коммуникации в городе. Фото: Администрация города Мариуполя

В Мариуполе начнет работу трассовая комиссия. Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, что учитывая те объемы восстановительных работ, которые проводятся сейчас во всех районах города, мэрия фиксирует неоднократные повреждения строителями сетей электро- и водоснабжения. На их устранение отправляют дополнительные ремонтные бригады, это отнимает время. Чтобы жители Мариуполя не испытывали в дальнейшем подобных неудобств, и была создана трассовая комиссия.

- Она будет следить за ходом ремонтно-восстановительных работ и предупреждать порывы городских коммуникаций в местах их проведения, - пояснили в администрации города.

О важности этой работы рассказал и мэр города Олег Моргун, который на утреннем совещании в городской администрации основное внимание уделил подготовке к предстоящему Штабу по восстановлению Мариуполя.

- Среди других рассмотрели важный вопрос начала работы трассовой комиссии - она должна следить за ремонтно-восстановительными работами и предотвращать порывы городских коммуникаций в местах их проведения, - сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.

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