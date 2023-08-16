В ДНР более трех тысяч горняков оформили доплаты при переходе на российскую пенсию

Размер доплаты к пенсии определяют для каждого шахтера индивидуально. Фото: сайт Главы ДНР

Более 3 тысячам шахтеров в ДНР установили ежемесячную доплату к пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

Там уточнили, что право на дополнительное социальное обеспечение (ДСО) имеют труженики, отработавшие полный рабочий день на подземных и открытых горных работах по добыче угля и сланца или на строительстве шахт не менее 25 лет, либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий - ГРОЗов, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин.

Доплата выплачивается одновременно с пенсией при условии, что рабочий уволился. Ее размер определяют для каждого шахтера индивидуально. В случае, если бывший горняк вдруг решит вернуться на работу, выплата доплаты будет приостановлена.

Дополнительное социальное обеспечение граждан предусмотрено статьей 7 Федерального закона от 17.02.2023 № 17-ФЗ «Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области».

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