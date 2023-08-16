Строители из Санкт-Петербурга восстановили купеческий дом в Мариуполе. Фото: ДАН

Специалисты из Санкт-Петербурга закончили восстановление купеческого дома в Мариуполе. На объекте строители отремонтировали кровлю и заменили окна. Об этом сообщает администрация города.

- Специалисты города-шефа отремонтировали кровлю, заменили окна и двери, выполнили отделку мест общего пользования, провели инженерные коммуникации, электричество и отреставрировали фасад, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что обновить входную дверь строителям из Северной столицы помогали волонтеры.

Напомним, что специалисты из Санкт-Петербурга установили куранты на пожарном депо в Мариуполе. Благодаря шеф-региону заработал часовой механизм, который звучит в унисон с курантами Кремля в Москве.

Кроме того, Московская область отремонтировала многоквартирный дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Специалисты восстановили конструктив дома, а также заменил кровлю и окна.

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