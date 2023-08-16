В ДНР разработают генеральный план городского округа Донецк

В Донецке определятся с планом дальнейшего развития Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике разработают генеральный план городского округа Донецк. Об этом сообщили ДАН в столичной администрации.

Там уточнили, что согласно закону ДНР «Об образовании на территории Республики городских и муниципальных округов, установлении их границ», от 31.03.2023 г. в регионе создан городской округ Донецк и определен перечень населенных пунктов, которые к нему относятся.

- В настоящий момент планируется разработка генерального плана городского округа Донецк в соответствии с законодательством РФ, - заявили в мэрии.

Сообщается также, что ведется разработка плана развития города на 2023-2025 годы и мастер-плана развития Донецка до 2035 года. Все они предусматривают ремонт разрушенных объектов социальной, экономической, транспортной и инженерной инфраструктуры, которым займется город-куратор - Москва.

Также в Донецке планируют вести строительство нового жилья, реконструкцию учреждений, объектов промышленности и коммуникационных систем, в том числе водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации, наружного освещения, газоснабжения, электросетей, объектов связи и пр.

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