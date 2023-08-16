В Жовтневом районе Мариуполя во дворе одного из домов обнаружили труп убитого мужчины

На место происшествия прибыли оперативники, которые установили личность убитого и обстоятельства трагедии
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Жовтневом районе Мариуполя во дворе одного из домов прохожие обнаружили труп мужчины со следами насильственной смерти, о чем незамедлительно сообщили в дежурную часть полиции. На место происшествия прибыли оперативники, которые установили личность убитого и обстоятельства трагедии. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по Донецкой Народной Республике.
Там уточнили, что по горячим следам был задержан 30-летний ранее судимый житель Мариуполя, которого подозревают в совершении данного убийства.
- Следствием установлено, что потерпевший и подозреваемый распивали спиртные напитки, в ходе чего между знакомыми возник конфликт. Подозреваемый нанес оппоненту многочисленные удары табуреткой по голове, после чего выбросил мужчину из окна. От полученных травм потерпевший скончался на месте, - рассказали в ведомстве.
Сообщается, что материалы уголовного дела уже переданы в следственные органы СУ СК РФ по ДНР. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.
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