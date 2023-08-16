В Жовтневом районе Мариуполя во дворе одного из домов обнаружили труп убитого мужчины

На место происшествия прибыли оперативники, которые установили личность убитого и обстоятельства трагедии Фото: Артем КИЛЬКИН

В Жовтневом районе Мариуполя во дворе одного из домов прохожие обнаружили труп мужчины со следами насильственной смерти, о чем незамедлительно сообщили в дежурную часть полиции. На место происшествия прибыли оперативники, которые установили личность убитого и обстоятельства трагедии. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по Донецкой Народной Республике.

Там уточнили, что по горячим следам был задержан 30-летний ранее судимый житель Мариуполя, которого подозревают в совершении данного убийства.

- Следствием установлено, что потерпевший и подозреваемый распивали спиртные напитки, в ходе чего между знакомыми возник конфликт. Подозреваемый нанес оппоненту многочисленные удары табуреткой по голове, после чего выбросил мужчину из окна. От полученных травм потерпевший скончался на месте, - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что материалы уголовного дела уже переданы в следственные органы СУ СК РФ по ДНР. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе водитель автобуса наехал на внезапно выбежавшего на проезжую часть 9-летнего ребенка

В результате ДТП в Жовтневом районе Мариуполя 14 августа был травмирован подросток (подробнее)