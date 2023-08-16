Строители из Самарской области восстанавливают школу в Снежном

Самарская область ремонтирует школу в городе Снежное (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты из Самарской области ремонтируют школу в городе Снежное. Сейчас строители заменили системы отопления и водоснабжения. Также частично поменяли оконные конструкции. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

- Строители обновили кровлю, заменили инженерные коммуникации: системы отопления, водоснабжения, водоотведения и электропроводку. Специалисты частично заменили оконные конструкции, отремонтировали санузлы. Продолжается чистовая отделка помещений, - отмечают в ведомстве.

В Минстрое России добавили, что на объекте трудятся 72 человека, а школу откроют к 1 сентября 2023 года. Всего сейчас в Донецкой Народной Республики восстановлено 188 общеобразовательных учреждений.

Напомним, что специалисты из Челябинской области закончили ремонт детского сада №2 в Волновахе, который серьезно пострадал от обстрелов ВСУ. В дошкольном учреждении строители заменили кровлю, восстановили стены, а также установили новые окна.

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