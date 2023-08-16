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НовостиОбщество16 августа 2023 13:29

Крымчане помогут провести ремонт в здании детской водной станции на Приморском бульваре в Мариуполе

В ближайшие дни специалисты возьмутся за восстановление еще одного объекта в приморском городе ДНР
Ирина ДМИТРИЕВА
Мэр Мариуполя Олег Моргун провел рабочую встречу с генеральным директором компании «АНСТЕЛ» Анастасом Елефтериади. Фото: ТГ/Моргун

Мэр Мариуполя Олег Моргун провел рабочую встречу с генеральным директором компании «АНСТЕЛ» Анастасом Елефтериади. Фото: ТГ/Моргун

Крымчане берутся помочь с ремонтом здания детской водной станции, расположенной на Приморском бульваре в Мариуполе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Олег Моргун.

Он уточнил, что провел рабочую встречу с генеральным директором компании «АНСТЕЛ» Анастасом Елефтериади.

- В ближайшие дни специалисты приступят к дефектовке помещений, а затем возьмутся за восстановление. Речь идет о полном закрытии теплового контура, замене и установке систем отопления, - рассказал мэр про план намеченных ремонтных работ.

По словам Моргуна, в случае необходимости, крымчане также готовы помочь городу и со спецтехникой. Компания располагает самосвалами, в наличии также имеются краны и манипуляторы, которые могут пригодиться в работе городским предприятиям.

- Поблагодарил Анастаса Елефтериади за дружескую помощь в восстановлении города. Сегодня с нами вся Россия, и Крым - не исключение, - отметил мэр Мариуполя.

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