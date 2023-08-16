Крымчане помогут провести ремонт в здании детской водной станции на Приморском бульваре в Мариуполе

Мэр Мариуполя Олег Моргун провел рабочую встречу с генеральным директором компании «АНСТЕЛ» Анастасом Елефтериади. Фото: ТГ/Моргун

Крымчане берутся помочь с ремонтом здания детской водной станции, расположенной на Приморском бульваре в Мариуполе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Олег Моргун.

Он уточнил, что провел рабочую встречу с генеральным директором компании «АНСТЕЛ» Анастасом Елефтериади.

- В ближайшие дни специалисты приступят к дефектовке помещений, а затем возьмутся за восстановление. Речь идет о полном закрытии теплового контура, замене и установке систем отопления, - рассказал мэр про план намеченных ремонтных работ.

По словам Моргуна, в случае необходимости, крымчане также готовы помочь городу и со спецтехникой. Компания располагает самосвалами, в наличии также имеются краны и манипуляторы, которые могут пригодиться в работе городским предприятиям.

- Поблагодарил Анастаса Елефтериади за дружескую помощь в восстановлении города. Сегодня с нами вся Россия, и Крым - не исключение, - отметил мэр Мариуполя.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Специалисты Тульской области готовят Мариуполь к отопительному сезону

Туляки подготовят к отопительному сезону Левобережный район Мариуполя (подробнее)