Суд Ростова-на-Дону вынес приговор жителю ДНР за хакерские атаки на российские сайты

Жителя Харцызска признали виновным в компьютерных атаках и распространению инструкций по DDoS-атакам (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил жителя Харцызска в ДНР к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафу в 600 тысяч рублей. Мужчина признан виновным в компьютерных атаках на российские интернет-ресурсы.

— УФСБ России по Ростовской области выявлена и задокументирована преступная деятельность гражданина Украины Романа Носачева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в доход государства в размере 600 тыс. рублей, — отметили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

В ведомстве подчеркнули, что мужчина атаковал российские сайты, а также распространял инструкции по проведению DDoS-атак, которые содержали ссылки на вредоносное ПО.

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