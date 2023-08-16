В Донецке задержали мужчину, который избил коллегу и оставил его на дороге

Правоохранители задержали 23-летнего мужчину по горячим следам (архивное фото). Фото: МВД ДНР

Правоохранители по горячим следам задержали мужчину в Кировском районе Донецка, который избил своего коллегу. У пострадавшего диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, переломы костей черепа и носа, кровоизлияние. Нападавшему грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

— В ходе следственных мероприятий полицейские установили, что между мужчинами, изрядно выпившими после рабочего дня, произошел словесный конфликт. Злоумышленник нанес многочисленные удары оппоненту и скрылся с места совершения преступления, оставив избитого сотрудника на дороге, — сообщили ведомстве.

В отношении 23-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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