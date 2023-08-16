В Мариуполе выбрали место для будущего памятника строителям

Монумент установят в сквере на проспекте Строителей в Мариуполе. Фото: Моргун/ТГ

Власти Мариуполя выбрали место, где установят монумент строителям. Площадка находится в сквере напротив бывшей школы милиции по проспекту Строителей. Об этом рассказал городской глава Олег Моргун.

— Определили подходящую локацию для будущего монумента Строителям. Его установим в сквере напротив бывшей школы милиции по проспекту Строителей, 145. Все работы выполнят специалисты «ЕКС», которые в Мариуполе восстановили уже немало объектов коммунальной инфраструктуры, жилого фонда и социального назначения, — рассказал градоначальник.

Мэр добавил, что сначала специалисты разработают концепцию будущего монумента.

— Сперва мы совместно разработаем концепцию будущего проекта. А затем наши московские партнеры приступят к изготовлению и непосредственно установке монумента, — подчеркнул градоначальник.

Ранее Олег Моргун заявил, что строители ежедневно прикладывают усилия для восстановления Мариуполе.

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