Новым главврачом центра медицины катастроф ДНР назначена Виктория Кошелева

Должность главы республиканского центра медицины катастроф заняла Виктория Кошелева. Фото: кадр из видео Гарцев/ТГ

Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев представил коллективу Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ДНР нового главного врача. Эту должность заняла Виктория Кошелева.

— Виктория Кошелева окончила в 2006 году Донецкий национальный медицинский университет, получив диплом с отличием. Прошла путь от врача скорой помощи до руководителя медицинской организации, — отметил Гарцев. — Убежден, что ее опыт, управленческий талант и организаторские способности позволят добиться достижений в работе центра экстренной помощи.

Дмитрий Гарцев поздравил Викторию Кошелеву с назначением.

— Желаю Виктории Владимировне сил и энергии продолжать свою благородную миссию, сохранять спокойствие и выдержку в сложных ситуациях. Спасибо Вам за Вашу безупречную службу и щедрость души! — добавил министр.

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