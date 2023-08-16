Российская система ПВО сбила украинский самолет Су-25 в ДНР

ВС РФ сбили украинский самолет Су-25 в ДНР Фото: Александр КОЦ

Российская система противовоздушной обороны сбила украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Новотроицкое. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой Народной Республики уничтожен самолет Су-25 воздушных сил Украины, - отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, за сутки противовоздушная оборона перехватила четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и два реактивных снаряда «Ураган». Также было уничтожено 26 БПЛА противника, в том числе и в районах населенных пунктов Спорное, Волноваха, Горловка и Макеевка ДНР.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что российские войска поразили в Краматорске пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны вооруженных сил Украины.

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