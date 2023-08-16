Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские войска при поддержке артиллерии и авиации отразили пять атак вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, потери противника на Донецком направлении составили до 250 человек личного состава, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, американская артиллерийская система М777, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе насаленного пункта Торецк.

Кроме того, в районе населенного пункта Парасковиевка был поражен пункт управления 72-й механизированной бригады противника.

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