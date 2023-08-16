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НовостиПолитика16 августа 2023 11:31

Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении украинские войска потеряли до 250 украинских военнослужащих
Владислав ГУЩИН
ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские войска при поддержке артиллерии и авиации отразили пять атак вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, потери противника на Донецком направлении составили до 250 человек личного состава, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, американская артиллерийская система М777, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе насаленного пункта Торецк.

Кроме того, в районе населенного пункта Парасковиевка был поражен пункт управления 72-й механизированной бригады противника.

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