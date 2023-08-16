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НовостиОбщество16 августа 2023 10:56

К теплоснабжению в новых регионах России подключат свыше 2500 объектов

Фонд развития территорий подключит к теплу 2558 объектов в новых регионах России
Виктория ПОДАРОВА
ФРТ вернет тепло в более чем 2500 объектов в новых регионах

ФРТ вернет тепло в более чем 2500 объектов в новых регионах

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошлый год Фонд развития территорий (ФРТ) восстановил в Мариуполе, Волновахе и других городах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей свыше 1646 домов. В 2023 году к теплу планируют подключить более двух тысяч объектов. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин по итогам работы ФРТ за семь месяцев.

— Темпы по всем программам набраны неплохие. В прошлом году Фонд восстановил 1646 объектов коммунальной инфраструктуры в Мариуполе, Волновахе, Северодонецкой агломерации и Энергодаре. В этом году подключит к теплу 2558 объектов, — отметил Хуснуллин. — В целом отмечу стабильную работу ФРТ по всем направлениям. Задач становится все больше, поэтому нельзя сбавлять темп.

Напомним, что ФРТ разработал комплексную программу развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства в новых регионах России. Мероприятия по улучшению коммунальной инфраструктуры расписаны до 2025 года.

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