К теплоснабжению в новых регионах России подключат свыше 2500 объектов

ФРТ вернет тепло в более чем 2500 объектов в новых регионах Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошлый год Фонд развития территорий (ФРТ) восстановил в Мариуполе, Волновахе и других городах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей свыше 1646 домов. В 2023 году к теплу планируют подключить более двух тысяч объектов. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин по итогам работы ФРТ за семь месяцев.

— Темпы по всем программам набраны неплохие. В прошлом году Фонд восстановил 1646 объектов коммунальной инфраструктуры в Мариуполе, Волновахе, Северодонецкой агломерации и Энергодаре. В этом году подключит к теплу 2558 объектов, — отметил Хуснуллин. — В целом отмечу стабильную работу ФРТ по всем направлениям. Задач становится все больше, поэтому нельзя сбавлять темп.

Напомним, что ФРТ разработал комплексную программу развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства в новых регионах России. Мероприятия по улучшению коммунальной инфраструктуры расписаны до 2025 года.

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