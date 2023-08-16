В Мариуполе появится монумент строителям

В приморском городе появится памятник строителям. Фото: ДАН
В Мариуполе в ближайшее время появится монумент строителям. Власти приморского города ищут подходящее место для памятника. Об этом по итогам совещания с руководителями ведомств и представителями горадминистрации заявил мэр Олег Моргун.
— В Мариуполе в скором времени появится монумент строителям, которые ежедневно прикладывают столько усилий для восстановления нашего города. В ближайшее время определим подходящее место для его установки, — рассказал градоначальник.
Напомним, что в преддверии профессионального праздника Олег Моргун поздравил строительные бригады Мариуполя и окрестных поселков. Мэр вручил им продуктовые наборы и благодарности.
Ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что строители в Донбассе совершают трудовой подвиг. Сейчас в регионе работают более 30 тысяч специалистов строительной сферы, раньше их число доходило до сорока тысяч.
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