В Мариуполе появится монумент строителям

В приморском городе появится памятник строителям. Фото: ДАН

В Мариуполе в ближайшее время появится монумент строителям. Власти приморского города ищут подходящее место для памятника. Об этом по итогам совещания с руководителями ведомств и представителями горадминистрации заявил мэр Олег Моргун.

— В Мариуполе в скором времени появится монумент строителям, которые ежедневно прикладывают столько усилий для восстановления нашего города. В ближайшее время определим подходящее место для его установки, — рассказал градоначальник.

Напомним, что в преддверии профессионального праздника Олег Моргун поздравил строительные бригады Мариуполя и окрестных поселков. Мэр вручил им продуктовые наборы и благодарности.

Ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что строители в Донбассе совершают трудовой подвиг. Сейчас в регионе работают более 30 тысяч специалистов строительной сферы, раньше их число доходило до сорока тысяч.

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