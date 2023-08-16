В результате обстрела ВСУ в Донецке без света остались более шести тысяч абонентов

6400 бытовых абонентов в Киевском и Куйбышевском районах лишились света из-за обстрелов ВСУ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Киевском и Куйбышевском районах Донецка без света остались более шести тысяч абонентов. Об этом сообщает Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

- В 9:48, в результате очередного обстрела Донецка, обесточено 43 трансформаторных подстанции, 6400 бытовых абонентов в Киевском и Куйбышевском районах города. Аварийно-восстановительные работы будут завершены, как только позволит обстановка, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что с 08:05 по 09:50 украинские боевики выпустили по территории ДНР 24 снаряда из натовской артиллерии. Противник ввел огонь из района населенных пунктов Дзержинск, Орловка, Галицыновка, Кураховка и Нетайлово. Под огонь попали Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка, а также Никитовский район Горловки.

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