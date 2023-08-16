В Ворошиловском районе Донецка на мину «Лепесток» наехал грузовик

При обнаружении мин и неразорвавшихся снарядов необходимо вызвать МЧС по номеру 101 (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины продолжают дистанционно минировать Донецк и другие города Донецкой Народной Республики. Запрещенную противопехотную мину обнаружили в Ворошиловском районе Донецка. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

— В Ворошиловском районе грузовой автомобиль наехал на противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток» по улице Федора Зайцева, — заявил мэр.

Ранее неразорвавшийся кассетный снаряд был найден в центре Донецка возле остановки «Донецк-Сити». Мэр напомнил, что при обнаружении взрывоопасных предметов — мин и снарядов — необходимо вызвать МЧС по номеру 101.

Напомним, что вчера в результате подрыва на мине «Лепесток» пострадал мирный житель поселка Доломитное в Горловке. Пострадавшего госпитализировали. Врио Главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что за год на украинских минах «Лепесток» подорвались 11 детей Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ обстреляли поселок Юрьевка в ДНР дальнобойными ракетами, ранен 6-летний ребенок

ВСУ применили боеприпасы кассетного типа и дальнобойные ракеты при обстрелах ДНР 14 августа (подробнее)