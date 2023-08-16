ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 24 снаряда из артиллерии

Украинские боевики выпустили по Донецку и Горловке 24 снаряда из артиллерии (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за пару часов выпустили по Донецку и Горловке 24 снаряда из артиллерии калибром 155 миллиметров. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:05 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы), выпущено три снаряда калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, с 08:05 по 09:50 украинские боевики выпустили по столице ДНР еще 15 снарядов из натовской артиллерии. Противник ввел огонь из района населенных пунктов Орловка, Галицыновка, Кураховка и Нетайлово. Под огонь попали Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка.

Кроме того, с 08:40 по 08:45 по Никитовскому району Горловки вооруженные формирования Украины выпустили шесть снарядов калибром 155 мм. Противник ввел огонь из района населенного пункта Дзержинск.

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