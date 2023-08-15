В ДНР обсудили механизм перехода к очной либо дистанционной форме обучения по выбору родителей

Власти обсудили организацию форм обучения детей в ДНР в новом 2023-2024 учебном году. Фото: ТГ/Пушилин

Власти обсудили организацию форм обучения детей в ДНР в новом 2023-2024 учебном году. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин по итогам рабочей встречи с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко.

Он уточнил, что вместе они посетили несколько школ Донецкой Народной Республики, в том числе «Невскую» в Мариуполе. Учебные заведения готовы принять детвору - директора с удовольствием рассказали, насколько преобразились школы после ремонтно-восстановительных работ.

На прошедшем затем совещании обсудили механизм перехода к очной либо дистанционной форме обучения по выбору родителей.

- У родителей будет выбор. Если родители переживают, у них есть возможность, чтобы дети учились на дистанте, - подчеркнул Пушилин.

Обсуждалась также тема организации охраны образовательных учреждений и обеспеченности школ учебниками. Как заявил Сергей Кириенко, Президент России Владимир Путин принял решение и выделил 1 млрд рублей из резервного фонда на художественную литературу для новых регионов. Совсем скоро она начнет поступать в школьные библиотеки.

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