Два пункта пропуска на админгранице ДНР и Ростовской области оснастят сканерами для досмотра грузов

Новое оборудование позволит исключить случаи провоза через админграницу запрещенных грузов Фото: Иван ЖИЛЯК

Два пункта пропуска на административной границе ДНР и Ростовской области оснастят специальными сканерами для досмотра грузов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.

Там уточнили, что новое оборудование позволит значительно ускорить процедуру досмотра машин.

- В пунктах пропуска «Весело-Вознесенка» и «Матвеев Курган» на административной границе Ростовской области и ДНР, а также в пункте пропуска «Джанкой» на административной границе Республики Крым и Херсонской области в ближайшее время будут запущены в работу инспекционно-досмотровые комплексы портального типа (ПИДК), - пояснили в ведомстве.

Сообщается, что сканеры будут способны отсканировать автомобили в динамическом потоке. Содержимое кабин и прицепов «просветится» при рентгеновском излучении, что фактически полностью исключит случаи провоза запрещенных грузов.

В министерстве заверили, что новый вид досмотра машин позволит значительно сократить время прохождения КПП и поспособствует увеличению скорости доставки провозимого.

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