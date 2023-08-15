Врачи в Мариуполе спасли жизнь девочки, которая повредила почку при падении с высокой горки

Девочка поступила в больницу в тяжелом состоянии Фото: Иван Макеев

В Мариуполе при падении с высокой горки на детской площадке сильно травмировалась 11-летняя девочка - она повредила почку. Спасти жизненно важный орган и саму жизнь юной пациентке смогли врачи из Федерального центра медицины катастроф. Они успешно провели пострадавшей малоинвазивную операцию. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России.

Там уточнили, что девочка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Медики быстро определили у нее повреждение правой почки, а также кровотечение с забрюшинной гематомой. Ребенка прооперировали при помощи лапароскопии, обеспечили остановку кровопотери и сохранили почку.

Операция обеспечила ребенку быстрое восстановление и положительный косметический результат после проведенного вмешательства.

- Этот случай в очередной раз подтверждает необходимость развития телемедицины и использования инновационных методов лечения, которые позволяют спасать жизни и обеспечивать высокий уровень медицинской помощи, - заявили в ведомстве.

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