14 августа с рабочим визитом в подшефный город прибыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Фото: ТГ/Шевченко

Челябинск примет на очное обучение детей из прифронтового города Ясиноватая в ДНР. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

Он уточнил, что 14 августа с рабочим визитом в подшефный город прибыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

- Особое внимание губернатор уделяет помощи детям Ясиноватой. Договорились о программе очного обучения наших деток в Челябинске, - заявил Шевченко.

Сообщается также, что в ходе визита Текслер вместе с мэром посетил объекты, которые восстанавливаются силами Челябинской области. Это и дороги, и помещения МФЦ, и детская поликлиника со школой №7.

Губернатор дал подрядчикам ряд поручений, в том числе относительно благоустройства прилегающей к ремонтируемым объектам территории, и установил сроки выполнения работ.

Напомним, ранее сообщалось, что триста школьников из прифронтовой Ясиноватой этим летом отправятся на отдых в Анапу. Власти разработали стратегию по отдыху и обучению детей за пределами обстреливаемого города.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьники из Ясиноватой отправились на отдых в детский лагерь «Артек» на южный берег Крыма

Оздоровиться на Черноморском побережье смогут учащиеся школ города Ясиноватая, а также дети участников СВО (подробнее)