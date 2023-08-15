В Мариуполе водитель автобуса наехал на внезапно выбежавшего на проезжую часть 9-летнего ребенка

Ребенок выскочил на дорогу и угодил прямо под колеса автобуса. Фото: МВД по ДНР

В Жовтневом районе Мариуполя 14 августа произошло ДТП, в результате которого пострадал 9-летний ребенок. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по Донецкой Народной Республике.

Там уточнили, что в 16:30 водитель автобуса МАЗ-203016 наехал на подростка, который внезапно выбежал на проезжую часть перед приближающимся автобусом. Мальчик выскочил на дорогу вне пешеходного перехода и угодил прямо под колеса.

- В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения, - проинформировали в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции призвали граждан объяснять детям Правила дорожного движения, постоянно напоминать им про безопасный переход проезжей части, а также правила пребывания на остановках и в жилой зоне.

- Сотрудники полиции рекомендуют родителям контролировать досуг несовершеннолетних, а также не оставлять детей без присмотра вблизи дороги, - подчеркнули в пресс-службе МВД.

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