В Волновахе продолжаются профилактические работы на фильтровальной станции

Специалисты проверили исправность оборудования. Фото: Минстрой ДНР

Специалисты компании «Вода Донбасса» продолжают профилактические работы на фильтровальной станции в городе Волноваха в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что на городских сетях провели планово-предупредительные ремонты. Рабочие устранили свыше 35 порывов на водопроводных трубах и более 15 канализационных заторов, заменили три пожарных гидранта и прочистили десять канализационных колодцев. Помимо этого, они заменили семь метров канализационного коллектора и очистили более 700 метров канализационных сетей.

- Кроме того, продолжаются профилактические работы на фильтровальной станции. Выполнен монтаж газоанализатора в здании реагентного хозяйства, ремонт и ревизия запорной арматуры, перекачивающих насосов, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что локальный водопровод получил повреждения при обстреле ВСУ города Волновахи в ДНР 19 июля. На месте удара ракеты образовалась большая воронка.

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