Более 800 взрывоопасных предметов за сутки были обезврежены саперами на территории ДНР

За сутки пиротехники выезжали на вызовы двенадцать раз. Фото: МЧС ДНР

Сотрудники МЧС ДНР продолжают работу по разминированию территории региона. Только за прошедшие сутки в ходе обследования местности они обнаружили и обезвредили более 800 взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

Там уточнили, что пиротехники выезжали на вызовы двенадцать раз.

- Саперы МЧС 12 раз привлекались для обследования территории ДНР. Уничтожен - 861 взрывоопасный предмет, - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается также, что за сутки сотрудники МЧС потушили в регионе 36 пожаров, один из которых возник из-за обстрела. Кроме того, они 17 раз оказывали помощь населению и спасли трех человек.

Напомним, что в ДНР фиксируют случаи подрывов детей на взрывоопасных предметах. Врио Главы Республики Денис Пушилин поручил сотрудникам МЧС ДНР провести очную профилактическую работу с детьми на базе летних пришкольных лагерей, а также информационную компанию через СМИ и соцсети.

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