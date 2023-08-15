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НовостиПолитика15 августа 2023 13:43

Более 800 взрывоопасных предметов за сутки были обезврежены саперами на территории ДНР

Разминирование территории региона является одной из главных задач для МЧС ДНР
Ирина ДМИТРИЕВА
За сутки пиротехники выезжали на вызовы двенадцать раз. Фото: МЧС ДНР

За сутки пиротехники выезжали на вызовы двенадцать раз. Фото: МЧС ДНР

Сотрудники МЧС ДНР продолжают работу по разминированию территории региона. Только за прошедшие сутки в ходе обследования местности они обнаружили и обезвредили более 800 взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

Там уточнили, что пиротехники выезжали на вызовы двенадцать раз.

- Саперы МЧС 12 раз привлекались для обследования территории ДНР. Уничтожен - 861 взрывоопасный предмет, - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается также, что за сутки сотрудники МЧС потушили в регионе 36 пожаров, один из которых возник из-за обстрела. Кроме того, они 17 раз оказывали помощь населению и спасли трех человек.

Напомним, что в ДНР фиксируют случаи подрывов детей на взрывоопасных предметах. Врио Главы Республики Денис Пушилин поручил сотрудникам МЧС ДНР провести очную профилактическую работу с детьми на базе летних пришкольных лагерей, а также информационную компанию через СМИ и соцсети.

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