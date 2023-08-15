Российские войска поразили пункт управления РЭБ и ПВО ВСУ в Краматорске

ВС РФ поразили пункт управления РЭБ и ПВО ВСУ в Краматорске Фото: Александр КОЦ

Российские войска поразили в Краматорске пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики поражен пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны ВСУ, - отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, в течение суток российские войска нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 172-х районах. Также за прошедшие сутки противник потерял 25 БПЛА, в том числе в районах населенных пунктов Волноваха, Горловка, Макеевка Донецкой Народной Республики.

Напомним, что на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили 11 атак подразделений ВСУ. Потери противника составили до 230 человек, две БМП, два пикапа, шесть автомобилей, самоходные артиллерийские установки: М109 «Paladin» производства США и «Акация», а также гаубица Д-20.

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