Сотрудники фонда «Защитники Отечества» помогли раненому в СВО бойцу и его маме получить паспорта РФ

Благодаря вмешательству соцкоординатора фонда «Защитники Отечества» семья быстро получила российские паспорта. Фото: Пушилин/ТГ

Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Людмила Викторовна помогла раненному в СВО бойцу и его маме получить паспорта России. Семья полгода не могла сделать этого, сталкиваясь с трудностями при оформлении документов. Ситуация осложнялась тем, что военнослужащий получил ранение в 2022 году и был органичен в передвижении.

— Социальный координатор Людмила Викторовна связалась с коллегами из Миграционной службы и МФЦ ДНР и объяснила ситуацию, а также подробно проконсультировала своих подопечных по процедуре оформления паспорта. Вопрос решился в кратчайшие сроки — ветеран и его мать уже получили заветные паспорта, — отметили в фонде.

В будущем координатор продолжит помогать семье. Фонд окажет содействие военнослужащему в получении статуса ветерана боевых действий и установлении инвалидности в результате боевых действий.

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