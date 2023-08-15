В Мариуполе автобус наехал на ребенка, мальчик травмирован

Девятилетний ребенок получил телесные повреждения после наезда автобуса в Мариуполе. Фото: ДАН

В Мариуполе девятилетний мальчик получил травмы после наезда автобуса. Ребенок внезапно выбежал на проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции МВД ДНР.

— 14 августа в Жовтневом районе Мариуполя водитель автобуса МАЗ-203016 совершил наезд на подростка, который внезапно выбежал на проезжую часть перед приближающимся автобусом вне зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения, — отметили в ведомстве.

В МВД Донецкой Народной Республики добавили, что родителям следует разъяснять правила дорожного движения, напоминать о правилах безопасного перехода проезжей части, на остановочных пунктах и в жилой зоне для детей.

— Сотрудники полиции рекомендуют родителям контролировать досуг несовершеннолетних, а также не оставлять детей без присмотра вблизи дороги, — подчеркнули в ведомстве.

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