Строители Забайкалья отремонтируют шесть социальных объектов в Старобешевском районе ДНР до 1 сентября 2023 года

Строители Забайкалья продолжают ремонт объектов в Старобешевском районе. Фото: t.me/koludarovaolga

Строители Забайкалья отремонтируют шесть социальных объектов в Старобешевском районе до 1 сентября 2023 года. Сейчас регион-шеф проводит ремонт системы наружного водоснабжения и занимается электросетями в детском саду «Улыбка» в поселке Старобешево. Об этом сообщает Министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.

- В 2023 году в Старобешевском районе за счет средств бюджета Забайкалья планируют восстановить шесть объектов: Старобешевскую школу № 1, Комсомольскую школу № 1, Новосветскую школу № 1, детские сады «Улыбка» и «Сказка». На эти цели выделили около 150 млн рублей. Строительные бригады планируют закончить ремонт всех объектов к 1 сентября, - отметила Колударова.

Напомним, что специалисты из Нижегородской области в ускоренном темпе строит универсальную спортивную площадку в селе Золотаревка. Объект планируют завершить к 19 августа 2023 года.

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