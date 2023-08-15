Минтранс ДНР провел мониторинг состояния пассажирского транспорта Мариуполя

В Мариуполе проверили техническое состояние транспорта. Фото: Минтранс ДНР

Сотрудники Минтранса Донецкой Народной Республики провели мониторинг состояния пассажирского транспорта Мариуполя. В проверке принимали участие и представители УГИБДД МВД по ДНР и администрация города. В ходе осмотра десяти транспортных средств перевозчиков существенных нарушений не обнаружили.

- Отмечено надлежащее техническое и санитарное состояние салонов транспортных средств Муниципального унитарного предприятия администрации города Мариуполя «Мариупольтранс». Что касается наличия визуальной информации в салоне, то во всех десяти транспортных средствах (маршруты № 20, 4, 124, «Мариуполь-Екатериновка», «Ростов-на-Дону – Мариуполь») отсутствовала часть необходимой информации для пассажиров, - отмечают в ведомстве.

В Минтрансе добавили, что с перевозчиками провели беседу о необходимости устранения замечаний в части оснащения транспортных средств визуальной информацией для пассажиров.

В рамках поручения временно исполняющего обязанности Главы ДНР Дениса Пушилина сотрудники Минтранса продолжают мониторинг состояния пассажирского транспорта в Республике.

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